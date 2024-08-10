У Миколаївській області через ворожі обстріли поранено 5 цивільних

Ворог бив по області дронами і артилерією.

Сьогодні, 10 серпня, через російські обстріли Миколаївщини поранено п'ятеро цивільних.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок російської атаки FPV-дронами Куцурубської ТГ поранено двох чоловіків. 25-ти річному чоловіку медична допомога була надана амбулаторно, стан задовільний. Іншому медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації відмовився.

В Очакові внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранено трьох жінок. 56-ти річна жінка знаходиться в важкому стані, дві жінки 55-ти та 51-го років – середньої важкості.

Пораненим надається необхідна медична допомога. Всі служби працюють.