Окупанти атакували із РСЗВ село на Харківщині, загинув чоловік

Сьогодні, 10 серпня, близько 15:40 ворог обстріляв с. Лісна Стінка Купʼянського району Харківської області.Загинув 87-річний чоловік.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння. Попередньо, російські військові вдарили по селу з РСЗВ.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.