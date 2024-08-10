Українські дрони атакували газову вишку у Чорному морі, яку росіяни перетворили у спостережний пункт

Пожежу на вишці окупанти не можуть загасити досі.

Морські дрони ЗСУ атакували газову вишку у Чорному морі, яка слугувала для ворога як розвідувальний пункт.

Про це повідомляють моніторингова група "Кримський вітер" та волонтер Сергій Стерненко.

Стерненко уточнив, що російська армія розмістила на газовій вишці технічне розвідувальне обладнання. На момент атаки на вишці перебували до 40 осіб особового складу ворога.

Обладнання і особовий склад знищені, пожежу на вишці окупанти не можуть загасити досі.

"На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby із дальністю до 1000 км та бойовою частиною близько 900 кг, тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться усе менше", — підкреслив волонтер.