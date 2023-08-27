Україна і РФ ведуть боротьбу за "вишки Бойка", - британська розвідка

Платформи можуть використовуватися як посадкові майданчики для гелікоптерів.

У Чорному морі відбуваються бої між силами України та РФ за стратегічно важливі газові та нафтові платформи, які мають умовну назву "вишки Бойка".

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Платформи експлуатуються компанією «Чорноморнафтогаз» (так звані "вишки Бойка" – ред.), які захопила окупаційна влада в Криму під час анексії 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах», – йдеться в повідомленні.

Британська сторона відзначає, що платформи мають цінні вуглеводневі ресурси.

«Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів і для розміщення ракетних систем великої дальності», – кажуть британські фахівці.

Зазначимо, що "Вишки Бойка" — це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України Юрієм Бойком. В 2014 році захоплені Росією.

В середині серпня 2023 року поблизу бурових платформ відбулось бойове зіткнення між українськими військовими на чотирьох катерах та російським винищувачем Су-30. Інцидент був знятий з певної відстані з українського БПЛА. Російський літак невдало намагався уразити українські катери з гарматного та ракетного озброєння, та ці спроби були припинені пострілом ПЗРК, внаслідок якого літак зазнав ушкодження.