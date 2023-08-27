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Україна і РФ ведуть боротьбу за "вишки Бойка", - британська розвідка

Платформи можуть використовуватися як посадкові майданчики для гелікоптерів.

Україна і РФ ведуть боротьбу за "вишки Бойка", - британська розвідка
Фото: Апостроф

У Чорному морі відбуваються бої між силами України та РФ за стратегічно важливі газові та нафтові платформи, які мають умовну назву "вишки Бойка". 

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Платформи експлуатуються компанією «Чорноморнафтогаз» (так звані "вишки Бойка" – ред.), які захопила окупаційна влада в Криму під час анексії 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах», – йдеться в повідомленні.

Британська сторона відзначає, що платформи мають цінні вуглеводневі ресурси. 

«Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів і для розміщення ракетних систем великої дальності», – кажуть британські фахівці.

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Зазначимо, що "Вишки Бойка" — це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України Юрієм Бойком. В 2014 році захоплені Росією. 

В середині серпня 2023 року поблизу бурових платформ відбулось бойове зіткнення між українськими військовими на чотирьох катерах та російським винищувачем Су-30. Інцидент був знятий з певної відстані з українського БПЛА. Російський літак невдало намагався уразити українські катери з гарматного та ракетного озброєння, та ці спроби були припинені пострілом ПЗРК, внаслідок якого літак зазнав ушкодження.

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