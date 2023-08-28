ППО збила чотири з шести російських нічних ракет

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Загалом ворог випустив шість ракет, чотири з них збила українська ППО.

Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Ще дві це – керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонської області, повідомили в Повітряних силах.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

дві крилаті ракети “Калібр”;

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. В ОВА поки не повідомили деталей, але підтвердили факт влучання.

Окрім того, про ракетний обстріл повідомили в Кривому Розі.