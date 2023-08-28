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ППО збила чотири з шести російських нічних ракет

Є влучання в Полтавській області. 

ППО збила чотири з шести російських нічних ракет
Ілюстративне фото
Фото: poltava.to

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Загалом ворог випустив шість ракет, чотири з них збила українська ППО.

Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Ще дві це – керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонської області, повідомили в Повітряних силах

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

  • дві крилаті ракети “Калібр”;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. В ОВА поки не повідомили деталей, але підтвердили факт влучання. 

Окрім того, про ракетний обстріл повідомили в Кривому Розі. 

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