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Кривий Ріг вночі зазнав ракетного удару

Даних про поранених немає.

Кривий Ріг вночі зазнав ракетного удару
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Цієї ночі російська армія ударила по Кривому Рогу ракетами. Била з тактичної авіації із південного напрямку, повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Теlegram.

Даних про загиблих і поранених немає. Зруйновані два дачні будинки. 

"Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда", – повідомив Лисак.

Наслідки удару уточнюються.

Окрім Кривого Рогу, в області зазнав атак Нікопольський район. Протягом доби ворог двічі бив по ньому з важкої артилерії. 

"Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали", – додав Лисак. 

Нікопольський район страждає від російських обстрілів фактично щодня. Кривий Ріг минулого разу пережив атаку 22 серпня – було пошкоджено близько 20 приватних будинків та лінію електропередач. 

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