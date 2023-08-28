Кривий Ріг вночі зазнав ракетного удару

Даних про поранених немає.

Цієї ночі російська армія ударила по Кривому Рогу ракетами. Била з тактичної авіації із південного напрямку, повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Теlegram.

Даних про загиблих і поранених немає. Зруйновані два дачні будинки.

"Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда", – повідомив Лисак.

Наслідки удару уточнюються.

Окрім Кривого Рогу, в області зазнав атак Нікопольський район. Протягом доби ворог двічі бив по ньому з важкої артилерії.

"Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали", – додав Лисак.

Нікопольський район страждає від російських обстрілів фактично щодня. Кривий Ріг минулого разу пережив атаку 22 серпня – було пошкоджено близько 20 приватних будинків та лінію електропередач.