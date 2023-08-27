"Не підігравати своїми емоціями ворогу": У розвідці розповіли, як розпізнати вороже ІПСО

"100 комп’ютерів завжди коштують дешевше, ніж один танк, і витрати на ІПСО для РФ завжди будуть більш вигідні, ніж ведення повноцінних бойових дій".

Важливим чинником для розпізнавання інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) є джерело інформації, яка розповсюджується.

Про це в інтерв’ю ISLND TV заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

"Наприклад, джерело інформації. Це дуже важливий чинник. Можна по-різному ставитися: цікаво, нецікаво, нудно і так далі, але є офіційні джерела, у тому числі й українські, є верифіковані медіа, про які можна подивитися, що це за медіа, кількість підписників, реєстрацію. І як тільки ми стикаємося з посиланнями на невідомі джерела, анонімні джерела, анонімні Телеграм-канали, якісь посилання через треті руки, значить, щось не те", - зазначив Юсов.

Він порадив громадянам звертати увагу на те, що від них хочуть досягти цією інформацією, тобто, з якою метою той чи інший матеріал поширюється.

"Давайте аналізувати ці речі. І критичне мислення тут є дуже помічним. Є багато ресурсів, які працюють і розбивають пропаганду, наприклад, ЦПД. І, зрештою, є багато медіа, які з цими міфами успішно борються", - зазнаив представник ГУР.

За його словами, 100 комп’ютерів завжди коштують дешевше, ніж один танк, і витрати на ІПСО для РФ завжди будуть більш вигідні, ніж ведення повноцінних бойових дій.

"Звичайно, ми всі люди, є емоції, є особисті втрати, особисті трагедії, є очікування, щоб все це якомога швидше закінчилося. Але разом із тим головне зараз – це зберігати критичне мислення, (розуміти, - ред.), яка вже велика ціна заплачена і не почати підігравати своїми об’єктивними людськими емоціями ворогу, який насправді тільки цього і чекає", - переконаний він.

Раніше Юсов заявив, що "вести діалог із російським ботом - все одно, що сперечатися з російським танком".

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що українці швидко опанували специфіку оприлюднення інформації під час війни і добре навчилися вирізняти вороже ІПСО.