Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть передати СБУ, - джерела ZN.UA

Спочатку планувалося передати Службі безпеки корупційні справи на більше ніж 24 млн гривень.

​Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть передати СБУ, - джерела ZN.UA

Після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити розслідувати корупційні справи Службі безпеки, а не лише Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє ZN.UA в Офісі президента та НАБУ.

Зазначається, що спочатку планувалося "внести зміни до законодавства, згідно з яким усі корупційні кейси, які розслідуються у сфері національної безпеки та перевищують 24 мільйони гривень, мають розслідуватися СБУ", а НАБУ пропонувалося залишити корупцію дрібніше за 24 мільйони.

"Людям пояснили б, що тепер, під час війни, масштабна корупція за законом прирівнюватиметься до держзради. А значить і покарання за цією статтею буде суворішим: терміни довші і під заставу підозрюваному вийти неможливо", - розповідає джерело.

Проте, за його словами, після реакції західних партнерів в Офісі президента ідею змінили.

Наразі, як стверджує джерело, йдеться не про те, щоб відібрати у НАБУ право на проведення великих антикорупційних розслідувань, а про надання й СБУ права на їх проведення.

"Під керівництвом профільного заступника ОПУ напрацьовано законодавчі зміни. Йдеться про ініціювання внесення змін до КПК з метою забезпечити право на підслідність СБУ у випадках корупційних схем понад 24 мільйони гривень", - поділилося джерело.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Один із журналістів-розслідувачів у коментарі ZN.UA зазначив, що фахівцям в антикорупційному секторі зрозумілі можливі реальні цілі такого нововведення.

"Контроль за розслідуванням великої корупції у владі отримає абсолютно керована СБУ, а не все ще неконтрольоване Банковою НАБУ", - сказав журналіст.

У свою чергу, високопоставлене джерело в НАБУ вважає, що "це - погана ідея".

"Будь-яку справу в НАБУ можна буде забрати, і для цього будуть законодавчі підстави; Україна матиме купу програних справ у ЄСПЛ, бо безальтернативна варта буде порушенням конвенції; плюс влада почне псувати відносини з міжнародними партнерами. Запобіжний захід – це не покарання, всі чомусь це плутають. Плюс 90% результатів у боротьбі з корупцією становлять саме адміністративні заходи, спрямовані на її превенцію, а не на розслідування існуючих фактів. Якщо ухвалять – буде біда", - пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що протягом тижня має намір подати в Раду законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на час воєнного стану.

У травні 2021 року Кабмін створив Бюро економічної безпеки, яке має займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями. Бюро отримало не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Зазначалося, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies