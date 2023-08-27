​Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть передати СБУ, - джерела ZN.UA

Спочатку планувалося передати Службі безпеки корупційні справи на більше ніж 24 млн гривень.

Після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити розслідувати корупційні справи Службі безпеки, а не лише Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє ZN.UA в Офісі президента та НАБУ.

Зазначається, що спочатку планувалося "внести зміни до законодавства, згідно з яким усі корупційні кейси, які розслідуються у сфері національної безпеки та перевищують 24 мільйони гривень, мають розслідуватися СБУ", а НАБУ пропонувалося залишити корупцію дрібніше за 24 мільйони.

"Людям пояснили б, що тепер, під час війни, масштабна корупція за законом прирівнюватиметься до держзради. А значить і покарання за цією статтею буде суворішим: терміни довші і під заставу підозрюваному вийти неможливо", - розповідає джерело.

Проте, за його словами, після реакції західних партнерів в Офісі президента ідею змінили.

Наразі, як стверджує джерело, йдеться не про те, щоб відібрати у НАБУ право на проведення великих антикорупційних розслідувань, а про надання й СБУ права на їх проведення.

"Під керівництвом профільного заступника ОПУ напрацьовано законодавчі зміни. Йдеться про ініціювання внесення змін до КПК з метою забезпечити право на підслідність СБУ у випадках корупційних схем понад 24 мільйони гривень", - поділилося джерело.

Один із журналістів-розслідувачів у коментарі ZN.UA зазначив, що фахівцям в антикорупційному секторі зрозумілі можливі реальні цілі такого нововведення.

"Контроль за розслідуванням великої корупції у владі отримає абсолютно керована СБУ, а не все ще неконтрольоване Банковою НАБУ", - сказав журналіст.

У свою чергу, високопоставлене джерело в НАБУ вважає, що "це - погана ідея".

"Будь-яку справу в НАБУ можна буде забрати, і для цього будуть законодавчі підстави; Україна матиме купу програних справ у ЄСПЛ, бо безальтернативна варта буде порушенням конвенції; плюс влада почне псувати відносини з міжнародними партнерами. Запобіжний захід – це не покарання, всі чомусь це плутають. Плюс 90% результатів у боротьбі з корупцією становлять саме адміністративні заходи, спрямовані на її превенцію, а не на розслідування існуючих фактів. Якщо ухвалять – буде біда", - пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що протягом тижня має намір подати в Раду законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на час воєнного стану.

У травні 2021 року Кабмін створив Бюро економічної безпеки, яке має займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями. Бюро отримало не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Зазначалося, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.