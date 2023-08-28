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За півтора року росіяни пошкодили обстрілами покрівлі в 267 багатоповерхових будинках Миколаєва

Більше 200 з них вже відремонтували.

За півтора року росіяни пошкодили обстрілами покрівлі в 267 багатоповерхових будинках Миколаєва
Фото: Скріншот з відео

У Миколаєві триває ремонт покрівель багатоповерхових будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міськради.

“Через масовані обстріли російського агресора за півтора роки в місті були пошкоджені покрівлі в 267 багатоповерхових будинках”, - повідомили в міськраді. 

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Наразі вдалося відновити 208 покрівель у бугутоповерхівках Миколаєва. 

До кінця 2023 року департамент ЖКГ планує відремонтувати ще 44 покрівлі.

Нагадаємо, за програмою єВідновлення 63 мешканці Миколаєва отримали підтвердження щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло.

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