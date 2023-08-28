Більше 200 з них вже відремонтували.

У Миколаєві триває ремонт покрівель багатоповерхових будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міськради.

“Через масовані обстріли російського агресора за півтора роки в місті були пошкоджені покрівлі в 267 багатоповерхових будинках”, - повідомили в міськраді.

Наразі вдалося відновити 208 покрівель у бугутоповерхівках Миколаєва.

До кінця 2023 року департамент ЖКГ планує відремонтувати ще 44 покрівлі.

Нагадаємо, за програмою єВідновлення 63 мешканці Миколаєва отримали підтвердження щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло.