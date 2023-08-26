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Підтвердження щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло отримали 63 мешканці Миколаєва

Станом на 18 серпня в Миколаєві було подано 1322 заявки на електронну публічну послугу єВідновлення.

Підтвердження щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло отримали 63 мешканці Миколаєва

За програмою єВідновлення 63 мешканці Миколаєва отримали підтвердження щодо компенсації за зруйноване або пошкоджене житло.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю Укрінформу.

“Станом на 18 серпня подано 1322 заявки на електронну публічну послугу єВідновлення. З них по 109 прийнято рішення, зокрема 63 задоволено на близько 2,2 мільйона гривень. В інших випадках або відмовлено, або триває уточнення. Суми різні, найменша - 6 тисяч гривень, найбільша - майже 200 тисяч”, - розповів Сєнкевич.

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Мер Миколаєва наголосив, що процес гальмується, оскільки законодавча база та реєстр пошкодженого та знищеного майна постійно змінюються. Через це чимало питань потребують уточнень чи роз’яснень. 

В свою чергу, без відповідей на них комісія, яка реєструє пошкодження, не може працювати швидше.

Всього у Миколаєві ракетними обстрілами зруйновано або пошкоджено 1120 багатоквартирних та понад тисячу приватних житлових будинків. Відновленню не підлягають понад 30 багатоквартирних та близько 100 приватних будинків.

Нагадаємо, станом на 24 серпня понад 10 тис. українських родин отримають виплати за програмою єВідновлення.

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