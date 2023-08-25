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На вихідних частково обмежать рух на Повітрофлотському шляхопроводі

Обмежать рух транспортних засобів у сторону Севастопольської площі крайньою лівою смугою.

З 9:00 суботи, 26 серпня, в Києві частково обмежать рух на Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Рух транспортних засобів у сторону Севастопольської площі крайньою лівою смугою буде частково обмежений до 08:00 28 серпня”, - йдеться у повідомленні.

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Обмеження руху пов'язане із роботами з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості на Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії.

Нагадаємо, з 24 серпня по 2 вересня на Північному мосту в Києві буде частково обмежений рух у напрямку лівого берега. Працівники "Київавтошляхміст" будуть проводити аварійний ремонт плити мостового полотна.

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