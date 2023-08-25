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Зеленський анонсував на осінь заходи, які мають посилити Україну

"Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати", - зазначив Президент.

Зеленський анонсував на осінь заходи, які мають посилити Україну
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що осінь "буде насиченою з погляду нашої дипломатії".

Як ідеться у вечірньому відеозверненні глави держави, у процесі підготовки міжнародні заходи, а також "нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну". 

"Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів", - сказав Президент.

Він додав, що нині за підсумками візитів провів тривалу нараду. "Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, за словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, у повітряній коаліції наразі є 14 держав, і їхня кількість збільшується щотижня.

Тим часом США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у жовтні. Про свої наміри передати ці літаки нашій державі заявила і Норвегія.

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