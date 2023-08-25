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США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон

У вересні триватиме мовне навчання.

США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні, − Пентагон
Фото: Navy Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza

США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у жовтні. 

Про це повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Навчання розпочнеться після того, як наступного місяця пілоти пройдуть навчання англійською мовою.

Райдер додав, що льотна підготовка проходитиме на базі національної військово-повітряної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона. 

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Навчання пройдуть кілька пілотів і десятки екіпажів технічного обслуговування літаків. 

Нагадаємо, невелика кількість українських пілотів пройшла навчання у Сполучених Штатах до того, як президент Джо Байден у цьогоріч травні ухвалив рішення дозволити європейським країнам, які мають F-16 американського виробництва, навчати українців. Узимку 2022-го ВПС США приймали двох українських пілотів, які літали літаками радянського зразка, щоб подивитися, як вони працюватимуть на F-16. 

Минулої неділі Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні F-16. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив у четвер, що його країна також передасть Україні F-16.

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