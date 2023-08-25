Глава воєнної розвідки повідомив, що буде наземна операція, буде повернення наших територій.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що звільнення Криму від російських окупантів не за горами.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Кирило Буданов розповів про спецоперацію, яку провели спецпризначенці воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму.

“Важливість цієї спецоперації, насамперед, у тому, щоб люди повірили – люди навіть не на території материкової України, а в Криму – щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їхнє теж не за горами”, – сказав Буданов. Він зазначив, що ніхто не збирається мешканців Криму просто так там залишати.

“І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться – буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому”, – заявив головний розвідник України.

Також Буданов нагадав, що з 2014 року були розмови про те, що Крим можна буде повернути тільки дипломатичним шляхом: “І ось до чого це привело”.

Він зауважив, що “будь-яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу, вона безсила уже”.

Нагадаємо, нещодавно Буданов вже заявляв, що деокупація Криму без бойових дій неможлива. Зараз українські сили можуть дістати ворога в будь-якій точці окупованої АРК.

До цього президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається обмінювати Крим на членство в будь-яких союзах.

Також зазначимо, 23 серпня, близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

У День незалежності, 24 серпня, ГУР і ВМС здійснили висадку в Криму. Противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку.