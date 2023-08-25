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В Азовському морі залишається ворожий ракетоносій з 8 "Калібрами"

Цієї ночі він випустив 2 ракети.

В Азовському морі залишається ворожий ракетоносій з 8 "Калібрами"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 25 серпня в Азовському морі перебуває носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до восьми ракет.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, зараз корабельне угруповання у Чорному морі становить 10 одиниць.

"Ракетоносій один так і залишається в Азовському морі і виходячи з того, що він випустив 2 ракети, його спорядження може бути близько 8 «Калібрів»", – зазначила вона.

За словами Гуменюк, розташування ракетоносія в Азовському морі свідчить про те, що росіяни вишукують нову тактику і нові напрямки, щоб ракети обходили системи української ППО.  

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Нагадаємо, цієї ночі противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 росіяни випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Сили та засоби ППО знищили усі цілі ворога.

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