Сьогодні о 6:30 ранку ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району Харківської області. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстріляв з РСЗВ села Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

На лінії фронту тривають бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу та надійно тримають свої позиції.

Нагадаємо, учора російські війська обстріляли з артилерії приватний сектор міста Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок атаки біля приватного сектору загорілася суха трава та дерев'яна електроопора. Пошкоджені приватні будинки та споруди агропідприємства. Люди не постраждали.