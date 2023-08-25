Цієї ночі окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок ворожих атак у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала Нікополь та Марганецьку громаду. Наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.
Уночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, протягом четверга 24 серпня російська армія тричі вдарила по Нікопольщині Дніпропетровської області. Ворог використав артилерію та безпілотник. Загиблих та поранених немає.