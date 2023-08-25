Цієї ночі окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожих атак у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала Нікополь та Марганецьку громаду. Наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.

Фото: Сергій Лисак

Уночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, протягом четверга 24 серпня російська армія тричі вдарила по Нікопольщині Дніпропетровської області. Ворог використав артилерію та безпілотник. Загиблих та поранених немає.