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Росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини

Минулося без постраждалих.

Росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Цієї ночі окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ворожих атак у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала Нікополь та Марганецьку громаду. Наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.

Фото: Сергій Лисак

Уночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, протягом четверга 24 серпня російська армія тричі вдарила по Нікопольщині Дніпропетровської області. Ворог використав артилерію та безпілотник. Загиблих та поранених немає.

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