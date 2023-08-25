Росія заявила про атаку 42 безпілотників на Крим та ще кількох – на її області

Росія заявила, що цієї ночі окупований нею Крим атакували 42 безпілотники. Як і завжди, вона стверджує, що всі цілі збила.

Атаку офіційно визнало російське міністерство оборони. Місцеві в соцмережах писали, що вибухи лунали, зокрема, в Севастополі.

Міністерство заявило, що нібито девʼять безпілотників були збиті, а решта – подавлені засобами РЕБ і "зазнали катастрофи, не досягнувши цілі".

Так званий губернатор Севастополя сказав, що "в районі миса Херсонес знищено декілька БпЛА над морем".

Окрім Криму, безпілотники атакували територію РФ – Калузьку область. Там працювала ППО. У Тульській області теж лунали вибухи, а в Москві закривали два аеропорти.

Нагадаємо, що 23-24 серпня стало відомо про спецоперацію військових ГУР та ВМС у Криму. Були зіткнення авіації та плавзасобів. Українські захисники виконали цілі операції і без втрат повернулися.

23 серпня в Криму українські війська знищили комплекс С-400, пошкодили "Бастіон" та радіолокаційні станції ворога. Це відбулося на мисі Тарханкут. У ГУР повідомили, що у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих вишок бойка, відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.

24 серпня спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.