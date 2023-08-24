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Поліція вилучила собак у жінки, яка утримувала їх у неналежних умовах

Собаки знаходились у кволому та хворобливому стані, їх передали для подальшого обстеження та лікування.

Поліція вилучила собак у жінки, яка утримувала їх у неналежних умовах
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція Харківської області задокументувала факт жорстокого поводження з тваринами з боку жінки, котра утримувала в квартирі у неналежних умовах понад 15 собак.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Мешканка селища Докучаєвське рідко вигулювала собак на вулиці, фізичні потреби вони справляли в помешканні, де немає каналізації. 

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Очевидці розповіли правоохоронцям, що тварини через вибите вікно квартири на першому поверсі вистрибували на вулицю та кидалися на людей. 

До того ж собаки не прищеплені від сказу, господарка не забезпечує їх достатньою кількістю їжі та постійний доступ до води.

Поліцейські за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські на підставі рішення суду вилучили у жінки 15 тварин, з яких 2 цуценят. Собаки знаходились у кволому та хворобливому стані. Після проведення огляду тварин передали для подальшого обстеження та лікування.

Нагадаємо, раніше зоозахисники евакуювали з міста Краматорськ на Донеччині багатодітну сім'ю з 11 тваринами. 

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