На Житомирщині повністю відновили рух транспорту пошкодженим під час війни з Росією мостом

Це вже третій міст в області, який відновили після руйнувань.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

На мосту через річку Дубовець на міжнародній дорозі Київ – Чоп у Житомирській області тепер відкриті для водіїв обидва проїзди.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.

Переправа через р. Дубовець біля с. Царівка була пошкоджена від авіаударів у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії.

Втім, для руху транспорту її повністю не перекривали.

У березні 2023 року міст почали відновлювати. Його ремонтували частинами, щоб не припиняти трафік міжнародною дорогою. У травні відкрили для транспорту ліву частину мосту, а наразі на правій частині завершили основні ремонтні роботи.

Ремонтні роботи ще триватимуть, підрядник перейшов до завершення робіт з безпеки руху, очищення русла річки.

Це третій міст в області, який відновили після руйнувань.

Нагадаємо, у Бородянці Київської області завершили будівництво нового автомобільного мосту через річку Здвиж. Росіяни зруйнували його на початку повномасштабного вторгнення.