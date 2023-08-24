Окупанти перекидають сили із Херсонського напрямку на Запорізький, – Гуменюк

Через великі втрати особового складу російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського на Запорізькій напрямок.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що через потужну контрбатарейну боротьбу на Запорізькому напрямку російські військові потребують більше резервів.

"Потерпаючи на суходільній ділянці, де їм особливо "припікає", вони (військові РФ – ред.) змушені підтягувати сили та резерви. Оскільки логістика глобально по регіону ускладнена, вони намагаються маневрувати силами, які вже накопичені на цій ділянці", – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що зараз на півдні тривають українські наступальні операції. Роботу військових ускладнюють надто заміновані території. Заміновані поля також створюють також труднощі для окупантів, коли вони намагаються маневрувати.

Нагадаємо, учора бійці 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине Запорізької області. Напередодні стало відомо, що українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців.