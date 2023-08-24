Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Тисячі порізів
Тисячі порізів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти перекидають сили із Херсонського напрямку на Запорізький, – Гуменюк

Триває наступ сил оборони на півдні.

Окупанти перекидають сили із Херсонського напрямку на Запорізький, – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Через великі втрати особового складу російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського на Запорізькій напрямок.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що через потужну контрбатарейну боротьбу на Запорізькому напрямку російські військові потребують більше резервів.

"Потерпаючи на суходільній ділянці, де їм особливо "припікає", вони (військові РФ – ред.) змушені підтягувати сили та резерви. Оскільки логістика глобально по регіону ускладнена, вони намагаються маневрувати силами, які вже накопичені на цій ділянці", – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що зараз на півдні тривають українські наступальні операції. Роботу військових ускладнюють надто заміновані території. Заміновані поля також створюють також труднощі для окупантів, коли вони намагаються маневрувати.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, учора бійці 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине Запорізької області. Напередодні стало відомо, що українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies