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Жертв немає з нашого боку, – Зеленський прокоментував спецоперацію ГУР в Криму

"Зарано говорити про звільнення Криму".

Жертв немає з нашого боку, – Зеленський прокоментував спецоперацію ГУР в Криму
Фото: Маршал у Telegram

Президент Володимир Зеленський прокоментував спецоперацію Головного управління розвідки в окупованому Криму. За його словами, говорити про звільнення Криму поки зарано.

Про це президент заявив під час спільної пресконференції із президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

“Зарано говорити про звільнення Криму. Друге – детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає з нашого боку, це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг телефоном обговорити з керівником ГУР МО”, – сказав глава держави.

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Нагадаємо, вночі 24 серпня відбулася операція ГУР Міноборони України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

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