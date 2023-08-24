Ще один ворожий боєприпас влучив в адмінбудівлю, біля якої загорілися два авто.

Російські окупанти обстріляли 24 серпня близько 11-ої години супермаркет у Кураховому на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Загарбники вдарили зі ствольної артилерії. На момент обстрілу в супермаркеті перебували цивільні. Через обстріл постраждали четверо жительок, вони отримали мінно-вибухові травми та забої, одну жінку дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Ще один ворожий боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за минулу добу, 23 серпня, через російські обстріли на Донеччині загинула одна людина, четверо були поранені.

До цього загарбники вдарили по Лиманській громаді та вбили трьох осіб. Ще двоє отримали поранення.