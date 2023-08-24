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​Росіяни обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок

Ще один ворожий боєприпас влучив в адмінбудівлю, біля якої загорілися два авто.

​Росіяни обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли 24 серпня близько 11-ої години супермаркет у Кураховому на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Загарбники вдарили зі ствольної артилерії. На момент обстрілу в супермаркеті перебували цивільні. Через обстріл постраждали четверо жительок, вони отримали мінно-вибухові травми та забої, одну жінку дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Ще один ворожий боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, за минулу добу, 23 серпня, через російські обстріли на Донеччині загинула одна людина, четверо були поранені.

До цього загарбники вдарили по Лиманській громаді та вбили трьох осіб. Ще двоє отримали поранення.

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