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Хакери привітали з Днем Незалежності України: на російських сайтах з’явилася інформація про вбитих окупантів

Серед них є видання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК.

Хакери привітали з Днем Незалежності України: на російських сайтах з’явилася інформація про вбитих окупантів

Сьогодні на низці російських сайтів з’явилася інформація про кількість вбитих росіян. 

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

“Сьогодні, 24 серпня 2023 року, мешканці Росії замість улюблених новин дізналися про кількість вбитих росіян. Так військові хакери привітали з Днем Незалежності України”, − йдеться у повідомленні. 

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Вітання з’явилося на понад 20 сайтах, серед яких є інформвидання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК, та сайти компаній, що займаються логістикою.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 259 160 військових.

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