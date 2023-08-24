Серед них є видання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК.

Сьогодні на низці російських сайтів з’явилася інформація про кількість вбитих росіян.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

“Сьогодні, 24 серпня 2023 року, мешканці Росії замість улюблених новин дізналися про кількість вбитих росіян. Так військові хакери привітали з Днем Незалежності України”, − йдеться у повідомленні.

Вітання з’явилося на понад 20 сайтах, серед яких є інформвидання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК, та сайти компаній, що займаються логістикою.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 259 160 військових.