"Поколіннями українці боролися за свою землю і волю, та зберегли себе".

Фото: Макс Требухов

Сьогодні Україна святкує 32-гу річницю незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме й далі. Яку не дамо розірвати. І яку українці не випустять зі своїх рук.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі.

"Тут, у самому центрі нашої столиці, є багато свідчень того, наскільки давньою є історія української державності. І є не менше пам’яті, на жаль, як українська державність втрачалася. Як українцям доводилося воювати за свободу й незалежність проти загарбників.

Як українському народу завжди вистачало героїзму й сміливості, але інколи бракувало єдності. Як українцям доводилося битися проти загарбників. Як, на жаль, іноді загарбникам вдавалося стати окупантами. Як вони ламали життя цілих поколінь нашого народу. І як поколіннями українці боролися за свою землю та волю. І як виборювали волю. Як перемагали. Як зберегли себе. Зберегли Україну. І змогли зробити українську незалежність безперервною".

Президент попросив всіх присутніх на Софійській площі ушанувати хвилиною мовчання пам’ять українських героїв різних часів, які боролися за свободу й незалежність України та віддали свої життя за неї.

"Українську незалежність з українських рук ми не випустимо. Ми всі обʼєднані цим відчуттям. Пам’ятаємо, через що пройшов український народ. Бачимо, що загрожує. Б’ємося з ворогом. І знаємо, що ми вміємо. Уміємо перемагати! І переможемо!", – наголосив Зеленський.

Цього року Україна відзначає 32 річницю Незалежності, проголошеної 1991 року. Святкові заходи через повномасштабну війну не проводяться.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов