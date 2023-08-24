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У Білорусі демонтують табір "вагнерівців"

Демонтаж наметів почався ще 1 серпня.

У Білорусі демонтують табір "вагнерівців"
Фото: Радіо Свобода

У Білорусі демонтують табір ПВК "Вагнер". З 273-х наметів табору вже демонтували 100.

Про це пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки табору "вагнерівців".

Зазначається, що демонтаж табору почався ще 1 серпня. На деяких знімках можна побачити дерев’яні нари, що залишилися після демонтажу наметів.

Після того, як Євген Пригожин припинив участь у бойових діях в Україні, багато найманців виїхали з табору у селищі Цар до Росії. Вони були відправлені у безстрокові відпустки. Натомість проводився набір найманців для роботи в Африці. Людей відбирали за дуже суворими критеріями, під які не підходили більшість тих, хто воював в Україні.

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Нагадаємо, вчора ввечері у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.

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