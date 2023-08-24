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Салліван розмовляв з радником Путіна відразу після невдалого заколоту Пригожина

Радник Байдена хотів показати, що США не причетні до бунту "вагнерівців".

Салліван розмовляв з радником Путіна відразу після невдалого заколоту Пригожина
Фото: ЕРА/UPG

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван розмовляв телефоном з одним із головних радників президента РФ Володимира Путіна в червні відразу після невдалого заколоту Пригожина.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, Салліван розмовляв із Юрієм Ушаковим, колишнім послом Росії у Вашингтоні. Метою було показати, що США не причетні до бунту та розглядають їх як внутрішню справу. Радник хотів дистанціювати США від цієї справи та уникнути подальшої ескалації.

Головний радник Байдена з національної безпеки епізодично спілкувався з високопосадовцями після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зокрема після того, як Путін заявив, що може вдатися до ядерної атаки.

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Директор ЦРУ Вільям Бернс провів аналогічну роботу зі своїм колегою Сергієм Наришкіним, а міністр оборони Ллойд Остін зробив аналогічні зусилля зі своїм колегою.

Держсекретар Ентоні Блінкен також мав обмежене спілкування зі своїм колегою, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, переважно для обговорення затриманих американців, зокрема репортера Wall Street Journal Евана Гершковича.

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо про падіння бізнес-джету, що належав власнику найманців так званої ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Майже одразу зʼявилася інформація, що на борту міг перебувати й сам Пригожин, окрім ще девʼяти інших осіб. Згодом Росавіація підтвердила, що в літаку летіли Пригожин та керівник найманців Уткін. Не вижив ніхто. Падіння літака відбулося рівно через два місяці з дня невдалого перевороту Євгена Пригожина. 

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