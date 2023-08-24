Президент Естонії вимагає від прем’єрки роз’яснити ситуацію з бізнесом чоловіка у РФ

Каллас заявила зі свого боку, що у нього немає бізнес-клієнтів із-поміж російських підприємств.

Президент Естонії Алар Каріс вимагає, аби прем’єрка країни Кая Каллас роз’яснила ситуацію щодо підприємницької діяльності її чоловіка у РФ.

Про це пише ERR.

Після цього буде оцінена серйозність ситуації та подальші дії щодо Каллас.

“Трохи сумно говорити на цю тему, коли ми сьогодні святкуємо День Незалежності України, але я вважаю, що сьогодні суспільство чекає пояснень від прем’єр-міністерки. І після цього вона має подумати сама і проконсультуватися зі своїми радниками щодо наступних кроків”, − сказав Каріс.

Вчора Каллас підкреслила, що вона прем'єр-міністр, а не підприємець, не бере участі в бізнес-діяльності свого чоловіка і всі питання слід направляти в Stark Logistics.

Раймонд Кальюлайд, член Комісії національної оборони, заявив у середу, що зараз ідеться про міжнародну довіру до Естонії. Президент Каріс погодився.

“Ми бачимо, що стається все більше випадків, коли санкції, про які ми домовилися в Європі, не застосовуються. Нещодавно мали випадок з транспортацією сільськогосподарської техніки через Естонію. Тому такі випадки повинні бути оприлюднені. Якщо ми про щось домовилися, зокрема про санкції, то потрібно, щоб вони діяли, інакше будемо себе висміювати”, − додав президент.

Як пише Європейська правда, естонська прем’єрка Кая Каллас втрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Вчора Каллас публічно прокоментувала ситуацію, підкресливши, що в її чоловіка немає бізнес-клієнтів із-поміж підприємств Російської Федерації. “Я, як і раніше, дотримуюся думки, що будь-яка торгівля і бізнес із Росією мають бути припинені, поки триває російське вторгнення на територію України”, – наголосила прем’єрка Естонії.