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Індія через відсутність опадів і зниження врожайності заборонить експорт цукру наступного сезону

Постачання можуть зупинити вперше за сім років.

Індія через відсутність опадів і зниження врожайності заборонить експорт цукру наступного сезону
Фото: Shutterstock

Індія заборонить заводам експортувати цукор наступного сезону, починаючи з жовтня, пише Reuters.

Постачання таким чином можуть зупинити вперше за сім років, оскільки відсутність дощів знизила врожайність тростини.

Відсутність Індії на світовому ринку, ймовірно, призведе до підвищення базових цін у Нью-Йорку та Лондоні, які вже підвищилися до багаторічних максимумів. Це є причиною побоювання подальшої інфляції на світових продовольчих ринках.

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Уряд планує задовольнити місцеві потреби в цукрі та виробляти етанол із надлишків цукрової тростини. 

Індія дозволила заводам експортувати лише 6,1 млн тонн цукру протягом поточного сезону до 30 вересня. Минулого сезону дозволила їм продати рекордні 11,1 млн тонн.

Минулого місяця Індія здивувала покупців, запровадивши заборону на експорт білого рису, за виключенням басматі. Нью-Делі також ввів минулого тижня 40% мито на експорт цибулі, намагаючись врегулювати ціни на харчові продукти напередодні державних виборів, які відбудуться пізніше цього року.

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