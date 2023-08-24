Після появи інформації про падіння літака ватажка "вагнерівців" у Тверській області українські військові кібери опублікували на десятках російських сайтів жартівливе відео про Євгенія Пригожина.

Нагадаємо, сьогодні у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Як повідомляв LB.ua минулого тижня, військові кібери нагадали росіянам про втрати військового флоту РФ.

8 липня на сайтах понад 50 російських компаній, чиї власники підтримали дії Кремля проти України, було розміщено привітання до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.