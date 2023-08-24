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Військові кібери опублікували на російських сайтах жартівливе відео про Пригожина

На відео росіяни розмовляють звичною їм ненормативною лексикою.

Військові кібери опублікували на російських сайтах жартівливе відео про Пригожина
Фото: Скрішот з відео

Після появи інформації про падіння літака ватажка "вагнерівців" у Тверській області українські військові кібери опублікували на десятках російських сайтів жартівливе відео про Євгенія Пригожина. 

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Нагадаємо, сьогодні у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер". 

Як повідомляв LB.ua минулого тижня, військові кібери нагадали росіянам про втрати військового флоту РФ. 

8 липня на сайтах понад 50 російських компаній, чиї власники підтримали дії Кремля проти України, було розміщено привітання до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

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