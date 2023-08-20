Військові кібери «привітали» росіян з Днем повітряного Флоту РФ, який святкують 20 серпня.

«За час СВО Росія втратила 315 літаків і 316 гвинтокрилів», - така інформація з’явилася сьогодні на сайтах російських компаній, які були задіяні в транспортній і логістичній підтримці дій, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Повідомлення було ілюстровано фотографіями збитих пілотів Росії та ліквідованого СУ-27.

Як повідомляв LB.ua, 8 липня на сайтах понад 50 російських компаній, чиї власники підтримали дії Кремля проти України, було розміщено привітання до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.