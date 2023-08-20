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Військові кібери нагадали росіянам про втрати військового флоту РФ

Росія вже втратила 315 літаків і 316 гвинтокрилів.

Військові кібери нагадали росіянам про втрати військового флоту РФ

Військові кібери «привітали» росіян з Днем повітряного Флоту РФ, який святкують 20 серпня. 

«За час СВО Росія втратила 315 літаків і 316 гвинтокрилів», - така інформація з’явилася сьогодні на сайтах російських компаній, які були задіяні в транспортній і логістичній підтримці дій, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. 

Повідомлення було ілюстровано фотографіями збитих пілотів Росії та ліквідованого СУ-27. 

Як повідомляв LB.ua, 8 липня на сайтах понад 50 російських компаній, чиї власники підтримали дії Кремля проти України, було розміщено привітання до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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