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На Донеччині одна людина поранена за добу

Костянтинівку ворог обстріляв з РСЗВ «Смерч».

На Донеччині одна людина поранена за добу
Фото: Павло Кириленко

Зранку 20 серпня на Донеччині росіяни вдарили безпілотником по Слов'янській громаді. Обійшлося без постраждалих. 

Про це повідомив у Telegram начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 17 обстрілів і удар дроном-камікадзе. У Новоукраїнці пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Великій Новосілці дві вулиці обстріляли з РСЗВ «Ураган», обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді росіяни обстріляли Курахове, Курахівку і Трудове. Обсяги шкоди встановлюються.

На Горлівському напрямку одна людина була поранена у Торецьку. У місті пошкоджені 12 будинків, ще два — у Щербинівці. Костянтинівку ворог обстріляв з РСЗВ «Смерч» — пошкоджено чотири будинки і два гаражі. У Часовоярській громаді один будинок знищено, ще три пошкоджено.

На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у Сіверську і один будинок у Званівці. Лиманська громада зазнала восьми обстрілів.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, що росіяни склали список убитих ними торік дітей Маріуполя.

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