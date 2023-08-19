Росіяни склали список убитих ними торік дітей Донеччини, зокрема, в Маріуполі, - міськрада

Російські окупанти визнали кількість вбитих ними дітей під час облоги Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджують окупанти – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників", - зазначили в мерії.

Очільник Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що з-поміж 101 дитини зі списку росіян можна впізнати 87. "Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра - 147 діточок. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим. Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла росія в Україну та в наш український Маріуполь", - наголосив Бойченко.

Міськрада Маріуполя оприлюднила частину отриманих документів.

"Ми викладаємо частину цих документів (з дотриманням умов закону Про захист персональних даних), розуміючи важливість інформації, але особливо чутливим не рекомендуємо їх читати. За кожним пунктом – жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року. Ніколи не пробачимо. Як і не заспокоїмось поки кожен російський воєнний злочинець не понесе покарання за те зло, яке вони принесли на нашу землю", - йдеться в дописі мерії у соцмережах.

Також міськрада має намір зібрати підтверджувальні документи і звернутися до правоохоронних органів, аби вони внесли дані про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, торік у березні російські війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей. Не зупинив окупантів напис "Діти" біля будівлі. Також ворог вдарив по будівлі пологового і дитячої лікарні.

За даними Офісу Генпрокурора, понад 1602 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 502 дитини загинули та понад 1100 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цифри не остаточні.