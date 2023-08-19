​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

Швеція сконцентрується на ремонті поставленої Україні техніки, - Крістерссон

Також почалася робота над іншим довготривалим проектом військової підтримки України.

Швеція сконцентрується на ремонті поставленої Україні техніки, - Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Швеція продовжить надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це сказав в Стокгольмі прем'єр-міністр Ульф Крістерссон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Інтерфакс-Україна.

"На початку цього тижня мій уряд оголосив 13-й військовий пакет підтримки України. І цього разу ми сконцентруємося на ремонті та підтримці можливостей, які ми вже забезпечили. Це CV-90, танки "Леопард", а також артилерійські системи, і, звісно, запасні частини та боєприпаси. Також цей обсяг передбачає складову розмінування", - сказав він.

За словами прем'єра, "ми вже ініціювали роботу Швеція продовжить надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

У зв'язку з цим він привітав підписання документа, що фіксує "спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо забезпечення виробництва, а також навчання на CV-90".

"У міжнародній політиці немає важливішого завдання для мого уряду, ніж підтримка України в її боротьбі за свободу і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії", - наголосив прем'єр.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що Україна і Швеція підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90.

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді перебувають із робочим візитом у Швеції. Вони мають зустрітися з королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

Днями парламент Швеції дозволив уряду надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, запчастини, вантажівки та обладнання для розмінування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies