Швеція сконцентрується на ремонті поставленої Україні техніки, - Крістерссон

Швеція продовжить надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це сказав в Стокгольмі прем'єр-міністр Ульф Крістерссон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Інтерфакс-Україна.

"На початку цього тижня мій уряд оголосив 13-й військовий пакет підтримки України. І цього разу ми сконцентруємося на ремонті та підтримці можливостей, які ми вже забезпечили. Це CV-90, танки "Леопард", а також артилерійські системи, і, звісно, запасні частини та боєприпаси. Також цей обсяг передбачає складову розмінування", - сказав він.

За словами прем'єра, "ми вже ініціювали роботу Швеція продовжить надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

У зв'язку з цим він привітав підписання документа, що фіксує "спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо забезпечення виробництва, а також навчання на CV-90".

"У міжнародній політиці немає важливішого завдання для мого уряду, ніж підтримка України в її боротьбі за свободу і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що Україна і Швеція підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90.

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді перебувають із робочим візитом у Швеції. Вони мають зустрітися з королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

Днями парламент Швеції дозволив уряду надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, запчастини, вантажівки та обладнання для розмінування.