Понад 1100 дітей отримали поранення через агресію росіян

Більше ніж 1602 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 19 серпня за офіційною інформацією прокурорів 502 дитини загинули та понад 1100 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 299, Київській - 129, Херсонській - 121, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 95, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Нагадаємо, що 18 серпня внаслідок ворожого обстрілу с. Вірівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 17-річна дівчина.