На Бахмутському напрямку ЗСУ утримують ініціативу, - Череватий

Сили оборони України за добу знищили 75 російських окупантів на Бахмутському напрямку, і 36 - на Куп'янському.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу. Ворог намагається потужно відбивати наші атаки, і у першу чергу, використовуючи артилерію. За цю добу ворог здійснив 578 обстрілів, 10 авіанальотів. Загалом відбулося 11 боєзіткнень, в ході яких ми знищили 75 окупантів, 152 зазнали поранення, трьох взяли в полон", - наголосив Череватий.

Крім того, було знищено 2 ворожі бронеавтомобілі, бойову машину піхоти, бойову машину десанту, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", один самохідний міномет "Тюльпан", гаубицю Д-30, склад з боєприпасами, склад з паливо-мастильними матеріалами, радіолокаційну станцію "Зоопарк" і 2 безпілотника.

Череватий відзначив, що російські окупанти зосереджують наступальні спроможності на Куп'янському напрямку.

"За цю добу ворог 603 рази обстрілював наші позиції з усіх видів артилерії, як ствольної, так і реактивної. Здійснив 8 авіанальотів штурмової авіації. Також відбулося 5 атак на Синьківку та Іванівку Куп'янського району. Під час відбиття атак 36 окупантів знищено, 57 отримали поранення і 5 потрапило до полону", - сказав Череватий.

Також знищено 2 ворожих танки, 3 БМП, БТР-80, 2 бойові ремонтно-евакуаційні машини, одну гаубицю "Мста-Б", 2 міномети, безпілотник, 3 польові склади боєприпасів і 2 бліндажі.

Нагадаємо, що за минулу добу, 18 серпня, армія ворога втратила вбитими близько 500 військових. З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 257 010 окупантів.