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Учора ворог 63 рази бив по Херсонщині: загинула людина, ще десятеро дістали поранення

Є влучання у підприємство, церкву, магазин та житлові будинки.

Учора ворог 63 рази бив по Херсонщині: загинула людина, ще десятеро дістали поранення
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Протягом минулої доби ворог 63 рази обстрілював територію Херсонської області, випустивши 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів" та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, магазин й територію підприємства у Херсоні, обʼєкт критичної інфраструктури та будівлю церкви у Херсонському районі, магазин у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще десятеро – дістали поранення, з них – дитина.

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Нагадаємо, протягом четверга 17 серпня російські окупанти 48 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 207 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників. Без постраждалих.

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