Окупанти заявили про збиття ракети над Кримом

Міноборони РФ заявило про нічну атаку на окупований Крим. Нібито українські сили спробували атакувати півострів переобладнаним в ударний варіант зенітно-ракетним комплексом ППО С-200.

Про це Міноборони країни-окупанта повідомило в Telegram.

Згідно з повідомленням, ракета нібито була збита у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає.

Уночі Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про сильний вибух в районі Севастополя.

"З Сімферополя та Перевального повідомляють про гучний вибух... Вибух також чули у Бахчисарайському районі та в Алушті", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, вранці 12 серпня Міноборони РФ опублікувало повідомлення про те, що "київський режим" намагався вразити обʼєкти в захопленому Криму 20 безпілотниками. Атаку на окупантів у тимчасово окупованому Криму у ніч проти 12 серпня організувала Служба безпеки України. Відомо, що в ході операції є десятки вбитих та поранених росіян, а також пошкоджено техніку армії РФ.