Станом на сьогодні вже 18 держав приєдналися до декларація Сімки щодо безпекових гарантій Україні.

Українська влада готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня головне завдання - зброя для наших воїнів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Новини для України побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення”. - зазначив Зеленський.

Він додав, що станом на сьогодні вже 18 держав приєдналися до декларація Сімки щодо безпекових гарантій Україні.

“Формула миру: уже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули. Дуже важливо, що Формула миру поступово об’єднує світову більшість на основі нашої поваги до міжнародного права й Статуту ООН”, - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна старається, щоб цього року бути готовою до відкриття переговорів про членство в ЄС.

“Сьогодні почав день зі змістовної селекторної наради. Як і завжди, фронт – перше питання. Доповіді військових. Ситуація на передовій. Доповіді урядовців щодо постачання зброї та боєприпасів. Доповідь Служби безпеки України щодо “воєнкомів” та колаборантів… Окремо заслухав доповідь Прикордонної служби, МЗС, розвідки щодо ставлення до наших громадян – переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів. Того, із чим реально стикаються громадяни України у візовому питанні. Керівники за напрямками отримали відповідні завдання. Права громадян України мають бути гарантовані”, - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон схвалить надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать відповідні навчання.