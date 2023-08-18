​Українські бійці стримують наступ росіян у районах Мар’їнки та Красногорівки на Донеччині, - Генштаб

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На фронті упродовж доби відбулося 30 боєзіткнень.

Окупанти завдали ракетний та 31 авіаційний удар, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби.

Станом на 18.00 18 серпня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Єліне, Леонівка, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Рожковичі, Іскрисківщина, Тур'я, Покровка, Рясне Сумської області та Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Єліне, Леонівка, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Рожковичі, Іскрисківщина, Тур'я, Покровка, Рясне Сумської області та Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки на Харківщині; на Куп’янському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Щербинівка Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Щербинівка Донецької області; на Авдіївському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області; на Мар’їнському окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області;

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області; на Херсонському від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Велетенське, Новодмитрівка, Софіївка Херсонської області та Лупареве Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, нині росіяни завдали удару по житлових кварталах Вірівки Бериславського району Херсонщини. Поранена 17-річна дівчина. Також окупанти скинули вибухівку з безпілотника на Берислав. У результаті було поранено двох людей.

Уночі 18 серпня ворог обстріляв селище Комишуваха Запорізької області. Внаслідок атаки зруйнований навчальний заклад, пошкоджені будинки.