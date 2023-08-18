В Енергодарі 18 серпня стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції.

Фото: Telegram/Іван Федоров

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, яке оприлюднило відео влучання дрона в ціль.

"Орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього численні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні", - розповіли в ГУР.

Після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобілі. Опісля запланована евакуація поранених загарбників військовими гелікоптерами на територію Росії.

Розвідка повідомила, що будівлю, окрім розміщення управління "поліції", ворог використовував і як помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи.

Наразі район вибуху заблокований, для цивільних окупанти обмежили можливість пересуватися Енергодаром. У місті повністю вимкнули інтернет.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що а попередніми даними, у будівлі є також катівня, де тримають цивільних полонених.

Нагадаємо, минулого місяця у Мелітополі пролунав вибух в районі військової бази окупантів.

Раніше в Херсоні стався вибух у будівлі адміністративного суду, захопленій росіянами. У ній окупанти розмістили свою "комендатуру". Там зазвичай перебували колаборанти Кирило Стремоусов та Сергій Єлісєєв.