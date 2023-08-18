П'ять єпархій УПЦ МП на окупованих територіях перереєструвалися в російському Мін'юсті

Митрополит Донецькоий і Маріупольський Іларіон вже використовує для указів бланки РПЦ.

Станом на зараз п'ять єпархій УПЦ МП на окупованих територіях перереєструвалися в Міністерстві юстиції Росії.

Про це повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Вона прокоментувала скріншот указу митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона на офіційному бланку РПЦ.

"Бачимо, що донецький Іларіон уже зовсім не УПЦ МП, натуральне РПЦ. Що випливає з його підпису на офіційному бланці... Хіба вони перейшли під омофор Москви, слідом за Кримом та іншими, спитаєте ви? Ні. Але вони переєструвалися в російському Мін’юсті! Щоб бути повноцінним суб’єктом правових відносин в полі РФ", - пояснила Кошкіна.

Вона також повідомила, що станом на зараз з епархій УПЦ МП, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, в Мін’юсті РФ перереєстровані:

Донецька і Горлівська ("ДНР")

Луганська і Ровеньківська (ЛНР")

Бердянська в Запорізькій області.

"Северодонецька, Херсонська, Новокаховська і Запорізька поки тримаються. А донецький Іларіон продовжує залишатися членом Священного Синоду УПЦ МП", - додала шеф-редакторка.

Нагадаємо, в липні Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв звертався до предстоятелів різних церков та представників міжнародних організацій із посланням, в якому заявив про "переслідування" колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (УПЦ МП), якого тоді взяли під варту.