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Проросійському священнику УПЦ МП Гедеону не дозволили виступити на Радбезі ООН

Російський представник звинуватив британське головування в Радбезі в упередженості.

Проросійському священнику УПЦ МП Гедеону не дозволили виступити на Радбезі ООН
Фото: Вihus

Радбез ООН не дозволив виступити під час засідання колишньому архієпископу УПЦ МП Гедеону (Юрію Харону).

Про це повідомляє Укрінформ.

У Нью-Йорку відбулось засідання Радбезу ООН, яке скликала Росія для обговорення нібито переслідування російського православ’я Україні.

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Росія хотіла, щоб Гедеон виступив на засіданні в режимі онлайн, але Великобританія, котра у липні головує в Радбезі, ухвалила рішення допустити двох промовців із трьох запропонованих Росією.

Заступник постпреда Росії Дмитро Полянський зажадав поставити це питання як процедурне на розгляд членів РБ. “За” набралось три голоси, 12 – утрималися. 

Через це російський представник звинуватив британське головування в упередженості.

Архієпископ Гедеон під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну співпрацював з окупаційною владою і втік до Росії.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП.

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