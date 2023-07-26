Проросійському священнику УПЦ МП Гедеону не дозволили виступити на Радбезі ООН

Радбез ООН не дозволив виступити під час засідання колишньому архієпископу УПЦ МП Гедеону (Юрію Харону).
Про це повідомляє Укрінформ.
У Нью-Йорку відбулось засідання Радбезу ООН, яке скликала Росія для обговорення нібито переслідування російського православ’я Україні.
Росія хотіла, щоб Гедеон виступив на засіданні в режимі онлайн, але Великобританія, котра у липні головує в Радбезі, ухвалила рішення допустити двох промовців із трьох запропонованих Росією.
Заступник постпреда Росії Дмитро Полянський зажадав поставити це питання як процедурне на розгляд членів РБ. “За” набралось три голоси, 12 – утрималися.
Через це російський представник звинуватив британське головування в упередженості.
Архієпископ Гедеон під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну співпрацював з окупаційною владою і втік до Росії.
Нагадаємо, у лютому 2023 року Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП.