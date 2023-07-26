Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
ГоловнаСуспільствоВійна

Через падіння уламків збитої російської ракети на Дніпропетровщині сталась пожежа

Також сьогодні вранці росіяни атакували Нікополь важкою артилерією.

Через падіння уламків збитої російської ракети на Дніпропетровщині сталась пожежа
Фото: Сергій Лисак

Ввечері 26 липня українські оборонці збили над Дніпропетровською областю ракету російських окупантів. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали”, - розповів Лисак. 

Підписуйтесь на наш Google News

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Він додав, що вранці 26 липня росіяни атакували Нікополь важкою артилерією.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство. Також пошкодження отримали три житлові будинки, автомобіль, газогін та лінії електропередач. Одна господарська споруда знищена. 

Фото: Сергій Лисак

На щастя, внаслідок обстрілу минулося без жертв.

Нагадаємо, ввечері 26 липня російські крилаті ракети збивали щонайменше у трьох регіонах України - на Київщині, на Харківщині та у Дніпрі. Ціллю російської атаки був Старокостянтинів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies