Також сьогодні вранці росіяни атакували Нікополь важкою артилерією.

Ввечері 26 липня українські оборонці збили над Дніпропетровською областю ракету російських окупантів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали”, - розповів Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Він додав, що вранці 26 липня росіяни атакували Нікополь важкою артилерією.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство. Також пошкодження отримали три житлові будинки, автомобіль, газогін та лінії електропередач. Одна господарська споруда знищена.

Фото: Сергій Лисак

На щастя, внаслідок обстрілу минулося без жертв.

Нагадаємо, ввечері 26 липня російські крилаті ракети збивали щонайменше у трьох регіонах України - на Київщині, на Харківщині та у Дніпрі. Ціллю російської атаки був Старокостянтинів.