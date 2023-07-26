У керівництві бундесвера немає зауважень щодо наступу ЗСУ, - посол у Німеччині

У керівництві німецького військового відомства немає зауважень щодо того, як українські воїни боронять свою землю та звільняють тимчасово окуповані російськими загарбниками території.

Про це заявив посол України в ФРН Олексій Макеєв, повідомляє Укрінформ.

«На стратегічному рівні немає жодного незадоволення тими чи іншими діями ЗСУ», - запевнив дипломат.

Він назвав важливим те, що українська сторона перебуває у постійному діалозі з Міністерством оборони ФРН. Працюють дуже багато офіцерів зв’язку, постійно відбувається обмін відповідною інформацією, формуються рекомендації щодо злагодження підрозділів і застосування техніки, яку Україна отримує від Німеччини та інших партнерів, зазначив посол.

«Ми самі звертаємося до німецьких партнерів з проханням проводити так званий After Action Review – це стандартна процедура, яка проводиться після операцій, після кожного дня навчань, що було зроблено правильно, що ні. Ми дуже цінуємо їхні поради щодо того, що і як треба робити. Це відбувається як на тактичному, так і стратегічному рівні та є частиною підготовки наших Збройних сил», - сказав Макеєв.

При цьому він наголосив на необхідності розуміти, що жодна армія світу на сьогодні немає такого досвіду ведення бойових дій, як українська. Тому After Action Review дає також дуже багато інформації нашим партнерам, які змінюють у тому числі й свої тактичні і стратегічні підходи, а також корегують процес навчання як ЗСУ, так і власних військових.

«Якщо подивитися зі стратегічної точки зору, всі усвідомлюють, що ці засоби, які є в наявності в української сторони, в тому числі бронетехніка, системи ППО, літаки не є достатніми. Тому коли ми говоримо про загальнозбройний бій, ми повинні розуміти, що нам, на жаль, бракує далекобійної артилерії та переваги в повітрі. В таких умовах те, що ми робимо, знаходить повне розуміння і підтримку вищого командування», - підкреслив посол.

Останніми днями документ Бундесверу під грифом «таємно», який цитує таблоїд Bild, став темою обговорення в німецьких і українських ЗМІ. В ньому міститься начебто критика на адресу деяких тактик ЗСУ. Чимало німецьких експертів вже розкритикували цей документ.

Нагадаємо, що посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, коментуючи український контрнаступ наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій шкідливі в такій ситуації.