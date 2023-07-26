Росія запустила крилаті ракети з Каспійського моря, - Повітряні сили

Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах було оголошено близько 17:40.

Росіяни запустили крилаті ракети з 12 літаків Ту-95мс в районі Каспію.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано пусти крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря! Ракетна небезпека – південний схід! Імовірно балістика!", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовний час підльоту крилатих ракет - година-півтори. Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах було оголошено близько 17:40.

Повітряні сили не виключають пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та балістичних ракет з території РФ та тимчасово окупованих територій.

"Будьте уважні! Прямуйте в укриття!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень Росія випустила ракети зі східного напрямку. Сили ППО збили два "Калібри" над Віннничиною.