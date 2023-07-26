Голова СБУ підтвердив, що спецслужба підірвала Кримський міст

Голова Служби безпеки Василь Малюк визнав, що за підривом Кримського мосту стоїть українська спецслужба.

Про це він заявив під час презентації поштової марки, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни, повідомляє пресцентр СБУ.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", - зазначив Малюк.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб "кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації". Також пам’ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, вшанували хвилиною мовчання.

Малюк додав, що стікери з маркою відправлять спецпризначенцям, які зараз працюють на передовій.

"Наші бійці зможуть маркувати ними боєприпаси, якими нищать ворога. І передавати окупантам своєрідний «привіт» від всіх українців. Запевняю: СБУ добре гасить не тільки марки, але й московитів!" - наголосив голова спецслужби.

Нагадаємо, жерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Водночас у самій СБУ поки офіційно не коментували своєї участі в цих подіях.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.