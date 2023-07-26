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Голова СБУ підтвердив, що спецслужба підірвала Кримський міст

"Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій"

Голова СБУ підтвердив, що спецслужба підірвала Кримський міст
Василь Малюк
Фото: СБУ

Голова Служби безпеки Василь Малюк визнав, що за підривом Кримського мосту стоїть українська спецслужба.

Про це він заявив під час презентації поштової марки, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни, повідомляє пресцентр СБУ.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", - зазначив Малюк.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб "кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації". Також пам’ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, вшанували хвилиною мовчання.

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Малюк додав, що стікери з маркою відправлять спецпризначенцям, які зараз працюють на передовій.

"Наші бійці зможуть маркувати ними боєприпаси, якими нищать ворога. І передавати окупантам своєрідний «привіт» від всіх українців. Запевняю: СБУ добре гасить не тільки марки, але й московитів!" - наголосив голова спецслужби.

Нагадаємо, жерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Водночас у самій СБУ поки офіційно не коментували своєї участі в цих подіях.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб. 

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