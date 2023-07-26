Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони

Російська Федерація готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди.

Про це повідомив у своїй довідці у середу, 26 липня, медіацентр Міністерства оборони України.

"Після виходу Росії із зернової ініціативи збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків", – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна.