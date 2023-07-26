Більше половини українців після війни готові довірити владу партії, заснованій військовими, – опитування

26% вважають, що така політсила може з’явитися з уже існуючих партій, 24% – з волонтерського середовища.

Понад половина українців (51%) в повоєнний період готові довірити владу в країні партії, яка може з'явиться з середовища військовослужбовців.

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Попри те, що політичним партіям довіряють лише 17% респондентів, на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, 38,5% респондентів дають ствердну відповідь. Приблизно стільки ж (41%) дають негативну відповідь.

У Західному регіоні відносна більшість (48%) дають ствердну відповідь на це запитання, тоді як в інших макрорегіонах відносна більшість (від 44% до 49%) – негативну.

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 51% опитаних). 26% дотримуються думки, що вона може з’явитися з уже існуючих політичних партій, 24% – з волонтерського середовища, 18,5% – з організацій громадянського суспільства, 17% – з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 8% – з бізнес-середовища.

Серед тих, хто бачить з-поміж наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, 55% відповіли, що така політична сила може з’явитися з уже існуючих політичних партій. Хоча 56% серед них дотримуються думки, що така політична сила може з’явитися із середовища військових.

Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 60% жителів Західного, 50% – Центрального, 49% – Південного і 42% – Східного регіонів.

У Західному регіоні дещо частіше порівняно з іншими регіонами відповідають, що така політична сила може з’явитися з уже існуючих політичних партій (37%, тоді як в інших регіонах – від 16% до 26%). У Західному регіоні дещо частіше відповідають, що така політична сила може з’явитися з волонтерського середовища (31%). У інших регіонах – від 20% до 26%.

Жителі південного регіону частіше, ніж жителі інших регіонів, вважають, що вона може з’явитися з кола гуманітарної або технічної інтелігенції (36,4%), тоді як в інших регіонах – від 12% до 19%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, попри віру у перемогу і прогрес у соціально-економічних питаннях, більшість українців підтримують оновлення центральної влади в країні у тому чи іншому вигляді. Зокрема, 23% після перемоги хотіли би змінити президента. Найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі йде уряд – його хотіли б змінити 47% опитаних.