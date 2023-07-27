МЗС відкликало українського дипломата, який напідпитку дебоширив у сеульському барі

Його заарештували за звинуваченням у нападі на працівницю бару та поліцейського.

Міністерство закордонних справ відкликає працівника українського консульства, який напідпитку дебоширив біля бару у Сеулі.

Про це речник міністерства Олег Ніколенко написав у соцмережі Facebook.

Видання KBS написало, що дипломата заарештували за звинуваченням у нападі на працівницю бару та поліцейського в стані алкогольного сп'яніння. Його привезли в поліцейський відділок, а згодом відпустили.

У МЗС проаналізували всі деталі інциденту і схвалили рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України.

“Усі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування”, − заявили у відомстві.

Зі свого боку посольство України у Південній Кореї перепросило за інцидент, зазначивши про тісну співпрацю з корейською владою, щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування справи.

“Тим часом ми закликаємо представників преси утримуватися від будь-яких спекуляцій, які можуть бути неперевіреними та вводити в оману”, − йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, два тижні тому президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав Україну. Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року. Юн Сок також зустрівся з очільником України Володимиром Зеленським.